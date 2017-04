Økende mangel på sykepleiere i Norge

Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring.

Der kommer det fram at norske bedrifter mangler til sammen 33.800 personer. Det er en økning på over 20 prosent fra i fjor. Størst mangel er det innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet. Når det kommer til enkeltyrker er det særlig mangel på sykepleiere.

– Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner. Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Ifølge Nav mangler det 3.600 sykepleiere, en økning fra 2016 og 2015, da mangelen var 3.300 og 2.350 personer.

– For meg blir dette et bevis på at politikeren gjør for lite, og ikke evner å stoppe den stigende mangelen på sykepleiere. Vi må sørge for at det blir gode lønns- og arbeidsvilkår med gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne, sier hun.

(©NTB)