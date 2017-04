Trondheim kommune stakk av med pris for integrering

Trondheim vant prisen, som ble delt ut på en konferanse i Trondheim onsdag, i konkurranse med Bergen, Arendal, Bodø, Rælingen og Tynset skriver IMDi i en pressemelding.

–Trondheim er en verdig vinner, både på grunn av sin innsats i 2016, men også for det gode arbeidet med bosetting og integrering som kommunen har drevet gjennom mange år, sier direktør Libe Rieber-Mohn, som delte ut prisen på vegne av IMDi.

Kommunen bosatte i fjor rundt 25 prosent av alle flyktninger i de tre fylkene Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg fikk 53 prosent av deltakerne i introduksjonsarbeidet i Trondheim arbeid eller utdanning, noe som er best av alle landets store byer.

2016 var for øvrig et rekordår på landsbasis med 15.291 bosatte flyktninger. Vet utgangen av året var det 1.751 personer som ventet på at IMDi skulle tildele dem en bosettingskommune.

(©NTB)