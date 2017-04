Terrordømt 20-åring løslatt

Mannen ble dømt til to år og ti måneders fengsel i begynnelsen av april i år, men ble løslatt i forrige uke, skriver VG. Han hadde da sittet varetektsfengslet i nesten to år og hadde sonet ferdig to tredeler av straffen.

Den norske konvertitten var 18 år da han ble pågrepet på Landvetter i juni 2015. Den kjente islamisten Ubaydullah Hussain kjørte ham til flyplassen. Bilreisen er sentral i den omstridte dokumentarfilmen «Den norske islamisten» av filmskaperne Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooq.

20-åringen nektet straffskyld i saken, men vedtok dommen fra Oslo tingrett. Han har nå lagt saken bak seg, ifølge forsvareren, advokat Javeed Hussain Shah.

Ubaydullah Hussain (31) er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering i den samme saken. Retten mener den nå 20 år gamle mannen ble rekruttert av Hussain. Hussain nekter også straffskyld og har anket sin dom.

