Sandberg til Kina i mai 

Besøket kommer etter at den politiske kontakten mellom Norge og Kina ble gjenopptatt for fullt med statsminister Erna Solbergs (H) offisielle besøk til landet tidligere i april.

– Kina er et viktig marked for norsk sjømat. Samtidig er det et enormt potensial for videre utvikling av handelen med sjømat, sier Sandberg i en pressemelding.

– Besøket blir viktig for å følge opp dialogen om rammevilkårene for norsk sjømateksport til Kina i lys av normaliseringen av våre politiske og diplomatiske relasjoner.

Sandberg skal delta på en sjømatkonferanse i regi av Norges sjømatråd. Det blir også lagt opp til politiske samtaler.

– Det er ikke bare for norsk sjømat at det finnes store muligheter i Kina. Norske bedrifter er også verdensledende leverandører av teknologi, utstyr og tjenester, sier Sandberg.

Norge og Kina ble under Solbergs besøk enige om å gjenoppta samtalene om en frihandelsavtale innen fem måneder. Også møter i den norsk-kinesiske økonomiske kommisjonen gjenopptas.

Kina stanset all politisk kontakt med Norge som følge av fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Norsk lakseeksport ble hardt rammet: Norge hadde i 2011 en markedsandel på 94 prosent, mot 2 prosent i dag. Sjømatrådet anslår at andelen kan komme opp i 65 prosent når forholdet normaliseres.

