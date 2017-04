Politiet vil fengsle mann som ble lurt i grooming-felle

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt bekrefter overfor Bergens Tidende at mannen ble pågrepet etter at organisasjonen Barnas trygghet avslørte ham. Han ble tirsdag avhørt, og er siktet for såkalt grooming, eller barnelokking.

Gruppen utgir seg for å være barn, og avtaler møter med menn som vil ha seksuell omgang med dem. Men barna eksisterer ikke – isteden blir mennene konfrontert med folk i gruppen. Tidligere har gruppen filmet slike møter og lagt videoene usladdet ut på nettet.

Mannens advokat, Steinar Yndestad, reagerer kraftig på at mannen ble lurt i en felle, og kan ikke svare på om klienten nekter straffskyld.

– Så vidt jeg vet er det ingen reelle ofre i denne saken, kun en fiktiv tolvåring. Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham, sier advokaten.

