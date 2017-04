Oslo kommune vil overta hele Hafslund

Avtalen innebærer den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge, opplyser byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Geir Lippestad. De presenterer avtalen på en pressekonferanse i rådhuset klokka 9.

I en børsmelding opplyser Hafslund at Oslo kommune gjennom det heleide selskapet Bidco vil fremsette et frivillig tilbud på 100 kroner per aksje, fratrukket eventuelt utbytte for 2017. Både Fortum og Oslo kommune, som eier totalt 87,8 prosent av aksjene i Hafslund fra før, har forpliktet seg til å selge samtlige aksjer til Bidco.

Samlet eier Oslo kommune og Fortum 115,4 millioner A-aksjer og 79,7 millioner B-aksjer i Hafslund i dag. Eierskapet utgjør drøye 91 prosent av stemmene.

Må godkjennes

Etter gjennomføringen av salget, vil Bidco foreta tvangsinnløsning av eventuelle minoritetsaksjonærer, samt at Hafslunds aksjer strykes fra Oslo Børs. Deretter blir det gjennomført en fisjon hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, bortsett fra det som tilhører Hafslund Produksjon, blir det nye selskapet Nye Hafslund.

Bidco blir stående som eneeier av det gjenværende selskapet, som blant annet omfatter Hafslund Produksjon AS og Sarp Kraftstasjon AS, og Nye Hafslund, som blant annet omfatter Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS og Hafslund Nett AS. Oslo kommune og Fortum forplikter seg også til å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i Produksjon, Varme, Marked, Distribusjon og Klemetsrudanlegget AS.

Gjennomføringen av transaksjonen og forpliktelsene er betinget av godkjenning av bystyret og konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Finland, i tillegg til Olje- og energidepartementet.

1. august

Tidsplanen for overtakelsen av Hafslund starter med forventet godkjenning i kraftselskapets styre 16. mai og av den ekstraordinære generalforsamlingen rundt 19. juni. Bystyret ventes å stemme over transaksjonen 14. juni, mens myndighetenes godkjenning også forventes å være på plass i andre halvdel av juni.

Tilbudet er planlagt fremsatt 1. juli, med en akseptperiode på fire uker. Oppgjøret vil skje rundt 1. august og gjennomføringen av fisjonen umiddelbart etterpå.

