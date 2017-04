Nå er det Vestlandets tur til å bli rammet av vinter-comeback

Det er særlig natt til torsdag og torsdag morgen at det ventes sludd- og snøbyger i de fire vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, skriver meteorologene på værvarslingstjenesten Yr.

Nedbør og temperaturer ned mot null grader ventes over hele landsdelen om natten og i morgentimene, men det er hovedsakelig inne i landet at det ventes at nedbøren kommer i form av snø. Langs kysten ventes det regnbyger.

Like mye nedbør som man kunne se i hovedstaden og ellers på Østlandet mandag, blir det imidlertid ikke. På det meste venter meteorologene bortimot 5 millimeter nedbør, noe som kan omregnes til rundt fem centimeter dersom den faller i form av snø.

