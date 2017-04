Kronprinsessen utnevnt til litteraturambassadør

Utnevnelsen fant sted under innspillskonferansen om Norge som æresgjest på bokmessen i Frankfurt i 2019 som NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet – arrangerte i Oslo.

Norge er hovedland ved verdens største bokmesse, Bokmessen i Frankfurt, i 2019. Kronprinsessen og representanter for regjeringen deltok da over 200 av de viktigste norske aktørene var samlet i Marmorsalen i Sentralen.

– Dette er verdens største bokmesse. Å være gjesteland i Frankfurt innebærer unike muligheter for utbredelsen av norsk litteratur i verden. Som gjesteland står man i sentrum for verdenslitteraturen, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

Statssekretær Laila Bokhari (H) i Utenriksdepartementet åpnet konferansen på vegne av regjeringen. Kronprinsessen holdt selv en tale til deltakerne. Det gjorde også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Bokmessens direktør Juergen Boos deltar i sentrale deler av programmet. Som del av satsingen inngår også et omfattende kulturelt rammeprogram. Ifølge NORLA blir bokmessen den største norske kulturelle satsingen i utlandet noensinne, og betyr et stort løft for norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt.

Stortinget har bevilget et tilskudd på 30 millioner kroner. I tillegg kommer bidrag fra flere private stiftelser og øvrige sponsorer som inviteres med.

