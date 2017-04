Kronprinsessen beæret over å bli utnevnt til litteraturambassadør

Utnevnelsen fant sted under innspillskonferansen i Oslo onsdag, om Norge som æresgjest på bokmessen i Frankfurt i 2019. Arrangør var NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet.

Det har lenge vært gjensidig interesse hos partene for at kronprinsessen, som selv lenge har hatt det å øke folks leselyst som en hjertesak, skulle utnevnes til ambassadør.

–Det er en veldig stor ære. Dette er et arbeid som har sammenheng med noe jeg er veldig opptatt av, nemlig å bidra til økt leselyst, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

En av de største

Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse, og Norge er hovedland på messen i 2019. Kronprinsessen og representanter for regjeringen deltok da over 200 av de viktigste norske aktørene var samlet i Marmorsalen i Sentralen.

– Å være gjesteland i Frankfurt innebærer unike muligheter for utbredelsen av norsk litteratur i verden. Som gjesteland står man i sentrum for verdenslitteraturen, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

For å utnytte denne unike muligheten best mulig, står et stort «dugnadssamarbeid» foran NORLA, regjeringen, kultur-, nærings- og utenriksdepartementet de to neste årene.

–Dette er en enorm mulighet for norsk litteratur og også norsk kunst og kultur generelt. Å få kronprinsessen til å toppe dette laget er en stor mulighet og ære for oss alle, sier statssekretær Laila Bokhari (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

Tysk-oppfriskning

Fremover mot bokmessen i 2019 vil kronprinsessen delta på flere arrangementer i forbindelse med gjestelandsprosjektet. Hun ser også fram til å finpusse tyskkunnskapene og lære mer om vertslandet Tyskland.

– Jeg har ikke begynt med tyskopplæringen ennå, men jeg hadde jo min store tysktale for noen år siden i Berlin, hvor jeg holdt en hel tale på direktesendt TV på tysk. Jeg hadde aldri tysk på skolen, så dette må nok friskes litt opp igjen, sier hun, og garanterer at hun vil lære nok til å kunne holde nok en hel tale på vertslandsspråket.

Litteraturtog

Norsk litteratur og de mange norske forfattertalentene hun skal være ambassadør for, kjenner kronprinsessen godt gjennom arbeidet med litteraturtoget, som hun bekrefter at arrangeres også i år.

På leselista i forberedelsene til Frankfurt-messen står derimot moderne tysk litteratur.

–Jeg har lest mange klassikere, men jeg ser fram mot med glede å lære mer om hvordan tyskerne er gjennom deres samtidslitteratur, sier kronprinsessen.

Stor satsing

Hun holdt selv en tale til deltakerne onsdag. Det gjorde også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og en rekke andre norske og tyske aktører.

Stortinget har bevilget et tilskudd på 30 millioner kroner. I tillegg kommer bidrag fra flere private stiftelser og øvrige sponsorer som inviteres med.

