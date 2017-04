Hovedindeksen endte akkurat i 0

Riktignok svekket indeksen seg med minimale 0,02 poeng, men bevegelsen var så liten at den ikke slo ut da den skulle regnes om til et prosenttall med to desimaler. Symptomatisk nok avsluttet børsens to største selskaper – Statoil og DNB – også handelsdagen flatt og står i listen oppført med 0,00 prosents endring.

Gjødselprodusenten Yara ble derimot onsdagens store taper etter å ha lagt fram et nettoresultat for 1. kvartal som er 1,1 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Selskapet er i gang med en ambisiøs spareplan, men måtte likevel tåle et kraftig kursfall på 4,1 prosent.

REC dagens vinner

Yara var også det mest omsatte selskapet, etterfulgt av Statoil og DNB. Norsk Hydro (+0,1) og Marine Harvest (+0,2) kompletterer topp 5 på omsetningslisten.

Rec Silicon skjøt på sin side for alvor i været og endte opp 15,9 prosent, trolig fordi silisiumprisene er på vei opp for første gang på lenge, ifølge E24. Med en aksjekurs på 1,13 kroner er det likevel bare snakk om små endringer, nærmere bestemt 15 øre, for Rec-aksjen.

Hafslund opp etter kjøpsnyhet

Hafslund-kursene, både A- og B-aksjene, steg med henholdsvis 12,1 og 11,9 prosent til 99 kroner aksjen etter nyheten om at Oslo kommune kjøper hele Hafslund. Kommunen har lovet å innløse minoritetsaksjonærene for 100 kroner aksjen i forbindelse med overtakelsen.

Oljeprisene steg markant onsdag ettermiddag som følge av nye og lavere oljelagertall fra USA. Nordsjøoljen gikk for 52 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 49,7 dollar.

I Frankfurt endte DAX 30-indeksen opp 0,1 prosent, mens i London og Paris var FTSE 100- og CAC 40-indeksene opp henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent onsdag.

