Hagen om Hafslund-kjøp: Ubegripelig av «Røde Raymond» 

– Jeg finner kjøpet av hele Hafslund ASA ubegripelig. Interessene til Oslos innbyggere blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer, sier Frps gruppeleder Carl I. Hagen.

– Hvilke andre kommunale formål disse pengene kunne ha vært brukt til, er ikke nevnt med et ord i redegjørelsen fra «røde Raymond», framholder han.

Arvesølv

– Dette er den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge, fastslo en tydelig stolt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i rådhuset onsdag formiddag.

I dag eier Oslo kommune 53,7 prosent av Hafslund, mens det finske energiselskapet Fortums eierandel er 34,3 prosent. Byrådets forslag innebærer i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs. Deretter kjøper Oslo kommune ut Fortum, og til sist innløses minoritetsaksjonærene.

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner framover, sier Johansen.

Beslutningen vekker begeistring hos Aps støttespillere i Senterpartiet og SV. Responsen er mye mer avmålt i Høyre.

Skepsis i Høyre

– Vi er meget skeptiske til og forstår ikke hvorfor Oslo kommune skal kjøpe seg opp og bli eneeier i strømnettet i store deler av Østlandet, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg til NTB.

Han understreker at Høyre nå vil studere alle sider ved avtalen før partiet tar et endelig standpunkt. Men Lae Solberg frykter at Oslo tar en stor økonomisk risiko fordi det i årene framover må gjøres store investeringer i strømnettet.

– Ved å ta Hafslunds strømdistribusjon av børs mister vi dessuten muligheten til å trekke på kompetanse fra profesjonelle, private eiere. Det hadde vært bedre å beholde et privat medeierskap, sier han.

Finansierer seg selv

Transaksjonen finansierer seg selv ved at prisen Oslo kommune må betale dekkes inn av salg av eiendeler til Fortum, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft. Fortum overtar på sin side hele delen som primært driver med strømsalg. Deretter blir Oslo kommune og Fortum likeverdige eiere av Varme, som slås sammen med Klemetsrudanlegget AS.

I tillegg blir Hafslund Produksjon et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap E-CO energi. Dette blir Norges nest største nettselskap.

At kraftproduksjonen i E-CO og Hafslund samles og at fjernvarmeproduksjonen på Klemetsrud delprivatiseres, er Høyre positiv til.

-Hvis prisen er riktig er det også positivt at Hafslund Marked blir solgt og helprivatisert. Det er ingen grunn til at kommunen skal drive med kjøp og salg av strøm, sier Lae Solberg.

