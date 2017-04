34-åring i retten for ni år gammelt drap

Både 34-åringen og en medtiltalt 32-åring er tiltalt for å ha drept eller medvirket til drapet på en mann i 20-årene på Johan Sverdrups plass i Oslo natten for over ni år siden.

Politiet mener de to lurte tre andre somaliske kamerater til å tro at de skulle på en fest, og avtalte derfor å møtes i parken. Ifølge tiltalen avfyrte 34-åringen minst tre skudd med en pistol, som traff offeret i brystet og armene.

34-åringen er også tiltalt for drapsforsøk på en annen mann, men til tross for flere skudd med pistolen, ble offeret kun truffet av et streifskudd i den ene armen.

– Det er på det rene at de involverte hadde en konflikt, men det er noe uklart for politiet hva denne besto av. Samtidig vet vi at flere av disse har vært involvert i narkotikaforbrytelser, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NRK. Hatlo har jobbet med saken siden 2008.

Den 32 år gamle medtiltalte satt fire uker i varetekt etter drapet før han ble løslatt. Han har trolig forlatt landet, og politiet har ikke klart å komme i kontakt med ham, sier statsadvokat Kristin Røhne ved Oslo statsadvokatembeter.

34-åringen som nå sitter i varetekt i Kongsvinger fengsel, er somalisk statsborger med oppholdstillatelse i Norge. Mannen ble etterlyst etter drapet, men først i slutten av februar 2016 ble han pågrepet av tysk politi da han var involvert i en voldssak. I april i fjor ble han utlevert til Norge.

Advokat Øystein Storrvik sa da mannen ble pågrepet i fjor at han erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men at det ikke var planlagt. 34-åringen har dessuten nektet for drapsforsøket på den andre mannen.

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Oslo tingrett.

