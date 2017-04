Sensasjonelt økse-funn fra bronsealderen i Stjørdal

Det første funnet på stedet ble gjort i januar, da de to brødrene Joakim og Jørgen Korstad var ute med metalldetektorer. De fant blant annet ni økser som trolig er 3.000 år gamle.

– Funnet fra sist helg bekreftet mistanken vi fikk under det første søket om at det fantes mer. Forrige gang gikk vi ikke over åkeren, men ringte rett til fylkesarkeologen da vi skjønte hva vi hadde funnet, sier Joakim Korstad til Adresseavisen.

– Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå. Det er artig å se interessen rundt funnet fra museum, fylke og Riksantikvar, sier han.

Sist helg var de tilbake på stedet sammen med arkeologer og flere andre private metallsøkere. Da fant de ytterligere 15 økser og andre bronsegjenstander som av fagfolkene dateres til yngre bronsealder, altså cirka 1100–500 f.Kr, skriver Adressa.no.

Det svært spesielle med funnet er de 24 øksene. Det er aldri funnet så mange økser i samme depot før i Norge, og det er sjelden i skandinavisk sammenheng, skriver NTNU Vitenskapsmuseet i en pressemelding, ifølge NRK.

Funnene vil bli presentert av museet senere tirsdag.

