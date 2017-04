Private barnehager må betale tilbake to millioner kroner

Oslo kommune har funnet brudd på barnehageloven hos fire av seks kontrollerte barnehager. De må betale tilbake to millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Oslo kommune, skriver Utdanningsnytt.

To av barnehagene har klaget kravet til Fylkesmannen. Klagene er under behandling. Totalt har byrådet i Oslo gransket ti private barnehager. De resterende fire er fortsatt under gransking.

Det var byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), som satte i gang granskningen av barnehagene. Hun sier at hun ikke er overrasket over omfanget, fordi det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere.

– Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.

Kommunen har blant annet sjekket de private barnehagenes personalkostnader. Kravet er at de skal være tilsvarende personalkostnadene til kommunale barnehager. Byrådet har også gransket høye leiekostnader. Snaut halvparten av de vel 800 barnehagene i Oslo er private.

(©NTB)