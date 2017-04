Oslo bruker millioner på å rydde opp etter tilreisende

I fjor sørget Bymiljøetaten for at 153 ulovlige teltleirer ble ryddet. Det kostet 4 millioner kroner. Dobbelt så mye som året før, ifølge NRK.

– Det er mye forsøpling. Det ligger madrasser og dyner og mye hermetiske bokser rundt teltplassene. Det er skarpe gjenstander for dyrene som ferdes her. I tillegg er det en del avføring som blir liggende, sier seksjonsleder Wenche Asgrimplass i Bymiljøetaten Oslo.

Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Anja Bakken Riise (MDG, sier at kommunen gjør det den kan, og påpeker at EU-borgere står fritt til å reise til Norge. Det betyr at spesielt mange søker seg til hovedstaden.

– Den tilstrømmingen og de sosioøkonomiske årsakene som ligger bak, kan ikke vi som kommune gjøre noe med. Her må regjeringen på banen med håndtering av EØS-avtalen og økte politiressurser, sier Riise.

