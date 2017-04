Omkom i togpåkjørsel i Sør-Odal

Personen ble påkjørt av toget ved Sander, mellom Skarnes og Kongsvinger i Sør-Odal i Hedmark, tidlig mandag kveld.

Togtrafikken på strekningen mellom Sander og Skarnes ble stengt etter ulykken, og like etter midnatt melder politiet at arbeidet på stedet er ferdig, og at NSB igjen er i trafikk på strekningen.

