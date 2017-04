Mann tiltalt for drapsforsøk på tidligere samboer

Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for voldsutøvelse, men sier han aldri hadde til hensikt å drepe samboeren sin, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er forferdelig å tenke på at jeg har gjort dette, sa han fra vitneboksen da rettssaken mot ham startet tirsdag. 21-åringen sier det svartnet for ham.

Det var natt til søndag 19. juni i fjor at 21-åringen påførte sin daværende samboer over 30 kutt- og stikkskader på store deler av kroppen. Hun fikk livstruende skader. Den tiltalte ringte selv politiet like etter hendelsen, der han oppgir å ha drept «dama si».

Samboerparet skal ha begynt å krangle etter å ha kommet hjem fra en tur på byen i fjor sommer.

Det er satt av tre dager til straffesaken. I tillegg til drapsforsøket er han tiltalt for å ha truet og utøvd vold mot polititjenestemenn. 21-åringen begynte å røyke hasj som 13-åring, siden har han misbrukt tyngre narkotiske stoffer.

(©NTB)