MDG vil forby salg av heliumballonger i Drammen

Partiet har fremmet et forslag om en heliumballongfri kommune til tirsdagens bystyremøte i Drammen, melder Drammens Tidende.

De mener at ballongene bidrar til økt plastforurensning både på land og i havet, og at helium som grunnstoff er et knapphetsgode.

– Plastforsøpling er blitt en av våre største miljøproblemer, sier bystyrerepresentant Line Lieblein Røsæg i Miljøpartiet De Grønne.

De mener også at ballongene skaper et uønsket kjøpepress.

– Ballongene koster ganske mye penger, og mange kan kjenne på et kjøpepress. Det er mye annet man kan finne glede i på 17. mai, sier bystyrerepresentanten fra Drammen.

Arild Hermstad, som er MDG førstekandidat i Hordaland, understreker at de ikke ønsker noe nasjonalt forbud mot disse ballongene.

– Hvorvidt man vil ha et lokalt forbud mot heliumsballonger må være opp til hver enkelt kommune.

– Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.

