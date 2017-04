Lommedalen-saken utsatt – tiltalte kjørt på sykehus

Den 45 år gamle kvinnen ble hentet i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik i 10.30-tiden og kjørt til sykehus. Ifølge forsvarer Aasmund Sandland ble hun akuttinnlagt.

Forsvareren vil ikke gå inn på hva som feiler henne , men beskriver det som en «medisinsk alvorlig situasjon» som var under utvikling.

– Det kunne vært livstruende, sier Sandland.

– Situasjonen ble akutt. Hun ble veldig dårlig og holdt på å besvime. Det ble rekvirert ambulanse etter kort tid, og situasjonen ble stabilisert på sykehus. Situasjonen var for hennes del ganske dramatisk, sier han til NTB.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Dødsårsaken var avmagring.

Ifølge tiltalen skal moren gjentatte ganger ha forsøkt å unndra seg helsehjelp og inngripen.

Det straffbare forholdet omtales som Lommedalen-saken fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte på Beitostølen.

Utsatt en uke

Etter at den tiltalte kvinnen var sendt til sykehus, møttes partene i retten for å finne ut hva som nå skal skje med den videre behandlingen av saken. Etter møtet opplyste Sandland og aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, at saken er utsatt til tirsdag 2. mai.

Forsvareren er klar på hva som bør skje om den tiltalte kvinnen fortsatt er syk tirsdag i neste uke.

– Da må saken utsettes, sier han.

Avdødes far, som er amerikansk statsborger med ukrainsk bakgrunn, har fulgt saken. Han skulle etter planen ha avgitt sitt vitneprov onsdag. Han opplyser til NTB tirsdag. at han reiser fra Norge 5. mai.

Medisinsk vurdering

Aktor har tidligere opplyst at de har bedt Den rettsmedisinske kommisjon vurdere tiltaltes helsetilstand. Det skjedde etter at hun først fikk legeerklæring på at hun ikke kan delta i rettssaken utover å avgi sin egen forklaring og dernest ikke møtte hos politilegen for en fornyet vurdering.

– Det er ikke noe å si utover at kommisjonen har behandlet henvendelsen. Den er på en måte blitt uaktuell, sier han.

Sandland legger til at forsvaret hele tiden har hevdet at kommisjonen ikke skal bli forelagt uttalelser fra behandlende leger.

Til det bemerker Dymbe at kommisjonen har valgt å behandle erklæringen, uavhengig av om de hadde plikt til det.

Snakket med moren

Den tiltalte kvinnen hadde store problemer under sin forklaring i retten tirsdag, slik situasjonen også var på sakens første dag, mandag. Etter bare 4–5 minutter måtte hun ha en pause.

Dommeren i saken, sorenskriver Pål Prestesæter, spurte henne etter det konkret om oppholdet på hytta og hjemmeundervisning. Et stykke ut i denne utspørringen stoppet det helt opp for tiltalte som da var taus og blek.

Forsvareren har snakket med moren også etter at hun ble lagt inn på sykehus.

– Nå har hun i første gang omgang hatt nok med sin egen helsesituasjon. Samtidig har hun et sterkt ønske om å gi sin forklaring og håper at det også skal bli resultatet. Men hun må altså være frisk nok til at det kan skje, sier han.

