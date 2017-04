Lommedalen-saken kan bli utsatt

Den 45 år gamle kvinnen har diabetes type 1 og fikk det som så ut som et illebefinnende inne i rettssalen mens dommeren og en av hennes forsvarere forsøkte å hjelpe henne videre med forklaringen hun hadde begynt på.

Etter bare noen minutter måtte hun avbryte og kom inn igjen. Sorenskriver Pål Prestesæter forsøkte å få henne til å fortelle om turen opp til hytta på Beitostølen og hjemmeundervisning.

Men tiltalte gikk mer og mer i stå inntil det stoppet helt opp. Hun fikk hjelp inne i rettslokalet av pårørende og rettspsykiater og sakkyndig Terje Tørrissen før pressen ble bedt om å forlate lokalet.

En ambulanse ble tilkalt, og kvinnen ble båret ut på båre.

Kan bli utsatt

Etter at bilen hadde kjørt moren til sykehus, kom aktor, statsadvokat Arne Dymbe, tilbake til rettslokalet og ga pressen en kort orientering om situasjonen.

– Det eneste jeg kan si, er at hun er kjørt til sykehus, og at rettens aktører møtes igjen klokka 12.30, sa han.

Morens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, sier at til NTB at de da forhåpentlig har fått en tilbakemelding fra sykehuset der hun er akuttinnlagt.

– Hvis det fra medisinsk hold blir beskrevet at hun er for syk til å delta i sin egen rettssak, så blir resultatet at den utsettes, sier han.

Hytteoppholdet

Moren til avdøde Angelica Heggelund (13) måtte igjen avbryte sin forklaring da retten ble satt på sakens andre dag i Gjøvik tingrett tirsdag.

Mandag brøt hun sammen i gråt en rekke ganger og ble hver gang ført ut av rettslokalet. Tirsdag fortsatte hun sin forklaring, men etter 4–5 minutter ba hun om en pause.

– Jeg har ikke sovet i natt. Jeg er helt skjelven, men vil etter beste evne forsøke å få fortalt Angelicas historie, sa den 45 år gamle kvinnen.

Hun gjenopptok tråden om påstått mobbing fra første rettsdag, nå fra ungdomsskolen, men klarte ikke å fortsette.

Før hun forlot rettslokalet, ba dommeren henne fortsette kronologien etter pausen og snakke om da de reiste opp til hytta der jenta ble funnet død nyttårsaften 2015. Dødsårsaken var avmagring.

– Jeg vet ikke om det er vanskelig å gå inn i. Det hun ga uttrykk for, er at hun ikke husker før hun ble akutt dårlig. Det er velkjent at en posttraumatisk situasjon kan oppstå når gjelder foreldre som har barn som har opplevd traumer, sier forsvareren.

