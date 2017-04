Fransk optimisme sender børsen videre opp mot 700-streken

Indeksen har flere ganger i år så vidt vært over 700 poeng, men ikke klart å stabilisere seg over streken. Nå får den en ny sjanse, mye takket være markedsoptimismen som ble utløst da den franske presidentkandidaten Emmanuel Macron tok en klar favorittrolle etter å ha gjort det svært godt i første runde av presidentvalget.

Internasjonal optimisme

Den positive utviklingen som ble utløst mandag fortsatte også på de toneangivende indeksene i Europa tirsdag. CAC 40-indeksen satte ny sluttnoteringsrekord på 5.276 poeng etter å ha lagt på seg 0,2 prosent. I Frankfurt fortsatte DAX 30-indeksen opp 0,2 prosent til ny beste sluttnotering, mens FTSE 100-indeksen i London la på seg 0,2 prosent.

Også på Wall Street gjorde optimismen seg gjeldende og hjalp teknologiindeksen Nasdaq opp til ny sluttnoteringsrekord natt til tirsdag, norsk tid. Ved åpning tirsdag ettermiddag dro Nasdaq rett opp, med 0,7 prosent, mens S&P 500 steg 06 og Dow Jones 1,1 prosent ved åpning.

Telenor blir etterforsket

I Oslo var det jevn stigning tirsdag igjennom, tross et fall for Statoil på 0,35 prosent og markant markedsskepsis da nyheten om at Telenor Sverige er under etterforskning av europeiske konkurransemyndigheter for mulig misbruk av dominerende stilling i markedet ble kjent.

Telenor-aksjen falt så å si umiddelbart 2 kroner og 40 øre, tilsvarende 1,7 prosent. Selskapet hentet seg noe inn i løpet av ettermiddagen, og avsluttet opp 0,1 prosent.

Stabil oljepris

Statoil ble tirsdagen mest omsatte selskap, etterfulgt av DNB, som hadde en god dag med kursoppgang på 1 prosent, og Telenor. Norsk Hydro (+3) og Marine Harvest (+2,3) kompletterer omsetningstoppen.

Oljeprisene holdt seg nokså stabile tirsdag. Nordsjøoljen ble i 18-tiden omsatt for rundt 51,5 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 49,1 dollar.

(©NTB)