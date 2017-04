Far i 40-årene må ni år i fengsel for overgrep mot datter

I dommen heter det at mannen dopet ned datteren før han voldtok henne. Helgelendingen er også dømt for overgrep mot flere asiatiske barn over internett, melder NRK.

Helgelendingen er dømt for å ha gitt datteren sin, som da var under ti år gammel, sovemedisin. Han skal deretter ha forgrepet seg på henne mens hun var bevisstløs. Overgrepene skal ha skjedd over en periode på halvannet år. Mannen er også dømt for å ha spredt overgrepsbilder av barn, og for å ha betalt andre for å utføre 30 tilfeller av overgrep på barn helt ned i spedbarnsalder i Asia over internett.

I tillegg til den ubetingede fengselsdommen må han betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning til datteren. Dommen ble først omtalt av Brønnøysunds Avis.

De ni punktene i tiltalen omfatter også besittelse/deling/produksjon av minst 6.625 bilder og 71 videofilmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn. Dommen omfatter også deling av krenkende bilder av sin daværende kone, og seksuelle handlinger mot en hund.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sa før saken kom opp at mannen har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen, men ikke for punktene som omhandler overgrep mot hans egen datter.

– For ham er dette en ren tragedie, sa Lea før rettssaken startet i Rana tingrett i slutten av mars.

Mannen har uttrykt at han var lettet da han ble tatt. Han ønsker å sone på en avdeling for sedelighetsforbrytere og ønsker å komme i behandling.

