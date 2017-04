Enighet i finansnæringen – lønna opp 0,65 prosent 

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 0,65 prosent, men minimum kr 3.200 kroner til alle. Resultatet er på linje med rammen for frontfaget.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. Rekordresultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier leder i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman.

– Arbeidsgiverne er enige med oss om at den samlede rammen for lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende også for ledere og andre grupper i bedriftene, sier han.

Oppgjøret omfatter om lag 27.000 ansatte i finansnæringen.

