Dobbelt så mye olje- og gass i Barentshavet

Det skriver direktoratet i en pressemelding tirsdag, etter å ha kartlagt den østlige delen av Barentshavet nord.

– De nye ressursanslagene viser at det fortsatt er store muligheter for norsk oljeindustri og at det norske oljeeventyret ikke er slutt, sier Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru.

Hun understreker at de vil legge opp til høy aktivitet på norsk sokkel i tiår framover.

– Vi har produsert olje og gass utenfor Stavanger, Kristiansand, Bergen og Trondheim i mange tiår. Nå ligger alt til rette for at også Finnmark, Troms og Helgeland kan ta en større del av verdiskapningen som utbyggingen av olje og gass fører med seg, sier Bru.

Usikkert

Oljedirektoratet presenterte tallene under Barentskonferansen i Hammerfest tirsdag, og oljedirektør Bente Nyland understreker at tallene er usikre.

– Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området. Regner man om det til fat, er det snakk om snaue 10 milliarder fat, sa Bente Nyland fra podiet ifølge E24.

Hun opplyste også at de estimerer at det er om lag 60 prosent olje og kondensat, og rundt 40 prosent gassressurser. Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene:

– Verdipotensialet er betydelig. Vi snakker om rundt 900 milliarder kroner.

Området er på om lag 170.000 kvadratkilometer, og ligger tett inntil den nye grensa til Russland.

Langsiktig

Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel. Området er imidlertid foreløpig ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, og det kan ikke utvinnes før på lang sikt.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og statssekretær Kjell Børge Freiberg var også til stede under konferansen, og Freiberg sier de håper på å komme russerne i forkjøpet.

– Dette er et område som Stortinget kan åpne for petroleumsvirksomhet i fremtiden. I dette området har vi i tillegg det aspektet at russerne nå setter i gang omfattende boring. Hvis russerne gjør funn, kan i ikke vi som nasjon sitte stille og se på, sa han ifølge E24.

Venter rekord

Oljedirektoratet forventer dessuten ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år.

Allerede er 15 brønner planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

–Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, Nyland under Barentshavkonferansen.

Direktoratet skriver at en viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i Barentshavet sørøst.

Området ble nylig åpnet etter å ha blitt tildelt i 23. konsesjonsrunde, og det er ennå ikke boret letebrønner der. Ifølge Nyland er det her det er størst mulighet for å gjøre store funn. Statoil skal i sommer bore den første undersøkelsesbrønnen nordøst i området.

– Den vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen, sier oljedirektøren.

