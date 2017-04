Bjørn skutt i Bardu

Det ble gitt fellingstillatelse for bjørnen etter ferske sporfunn i området for å hindre skade på sau i årets beitesesong.

I fjor ble det meldt om skader på sau fra én registrert bjørn i et avgrenset område gjennom hele sommeren.

Dette er den andre bjørnen som felles på bare to dager. Mandag ble en bjørn felt ved Øråstjønna i Selbu for å hindre at den angrep sauer på beite. Denne bjørnen ble også felt av Statens naturoppsyn.

Det ble registrert 125 brunbjørner i Norge i 2016, viser tall fra Rovdata. Det er det laveste antallet bjørner siden en omfattende overvåking startet i 2009.

