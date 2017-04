17-åring pågrepet etter brann på ungdomssenter i Fauske

Internathuset ble totalskadd i brannen.

Vitner fortalte om åpne flammer og kraftig røykutvikling etter at brannen først ble meldt rundt klokka 21.15 mandag kveld. Politiet bekrefter tirsdag overfor VG at de har pågrepet en 17-åring etter brannen, som har fått utnevnt forsvarer og vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Han ble siktet for skadeverk og pågrepet, sier politiadvokat Viktor Madsen i Nordland politidistrikt til avisen, og utdyper:

–Vi har en mistanke om at brannen er påtent, og at 17-åringen har en rolle i den forbindelse. Men det er uavklart – vi forsøker fortsatt å avklare mulig brannårsak.

Til Avisa Nordland forteller politiet at 17-åringen selv tok kontakt med dem. Han er ifølge politiet en av beboerne på ungdomssenteret der det brant.

Det tok omtrent to timer for brannvesenet å få kontroll på brannen, som brøt ut i et internatbygg kalt Tunet ved Røvika ungdomssenter, ifølge Bodø Nu.

De to som bodde i internatbygget ble evakuert, og de vil bli omplassert etter hendelsen, ifølge operasjonslederen.

–Årsaken er det for tidlig å si noe om. Vi følger opp med etterforskning og undersøkelser på stedet tirsdag, sa Bech.

(©NTB)