Snøfall gir trafikkaos på Østlandet

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel med advarsel mot vanskelige kjøreforhold over store deler av Østlandet. Mesteparten av nedbøren vil komme mandag formiddag, med til dels sludd og regn nær sjøen og snø i høyden, og påfølgende fare for glatte veier.

– For å si det enkelt: alle hovedveier, spesielt inn mot Oslo, er bare og våte. Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.

En rekke trafikkulykker fant sted i morgentimene mandag på Romerike, spesielt i den nordlige delen av distriktet. En bil havnet på taket, en annen krasjet med en lastebil, og en buss havnet utfor veien, skriver Romerikes Blad.

– Har du sommerdekk, så bør du vurdere sterkt om du i det hele tatt skal ut og kjøre, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt.

Forsikringsselskapet If oppfordrer i likhet med politiet bilister til å la bilen stå igjen hjemme dersom den har sommerdekk.

Det er imidlertid ikke meldt om personskader som følge av de mange trafikkuhellene, melder NRK.

Kjøreforholdene førte i morgentimene mandag til kø ved Jessheim og på E16 over Sollihøgda mot Hønefoss. I Flesberg i Buskerud kjørte en mann natt til mandag av veien og traff en fjellvegg, skriver Drammens Tidende. Det var svært glatt på stedet.

Temperaturen på Østlandet er ventet å stige utover dagen.

(©NTB)