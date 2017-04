SSB: Flere tillatelser til nybygg

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene, ifølge SSB.

I tidsrommet april 2016-mars 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 38.100 nye boliger. Det er en økning på 21 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det var også en økning for andre typer bygninger. Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 14 prosent fra februar til mars.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 6 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 15 prosent mer enn i perioden før.

