Hjem Mann må i fengsel i to og et halvt år etter millionbedragerier

Mann må i fengsel i to og et halvt år etter millionbedragerier

En 31 år gammel Harstad-mann er i Trondenes tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for grovt bedrageri, ID-tyveri og forsikringssvindel.