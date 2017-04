Lommedalen-saken: Moren måtte avbryte sin forklaring

Den 45 år gamle moren ba om å få forlate rettssalen allerede mens aktor leste opp tiltalen. Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.

Etter å ha fulgt hovedforhandlingen på skjerm fra et tilstøtende rom, kom hun inn igjen da partene var ferdige med sine innledningsforedrag, men måtte avbryte sin forklaring etter kort tid. Etter en liten pause kom hun inn igjen og fortsatte der hun sluttet med klar og tydelig stemme.

Moren leste dagboknotater hun hadde gjort fra datterens oppvekst. Hun bemerket at datteren følte at hun aldri ble tatt på alvor, og at hun måtte si noe om mobbing.

Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd det som verre enn det hun beskrev som mobbing.

Faren til stede

Avdødes far og besteforeldre er også til stede i rettslokalet på Gjøvik der retten er satt. Rettssaken går for Valdres tingrett, men er av praktiske grunner satt på Gjøvik.

Moren forsvares av advokatene Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge. Aktor i saken er statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, mens avdødes far har Marianne Stein som bistandsadvokat. Retten administreres av sorenskriver Pål Prestesæter.

Faren har ukrainsk bakgrunn, men amerikansk statsborgerskap. Han får oversatt det som blir sagt i retten til russisk av to tolker og har via sin bistandsadvokat varslet erstatningskrav.

Det er satt av seks uker til behandlingen av saken, men aktoratet har anslått at den kan være ferdig på fire uker.

Det vil bli ført rundt 75 vitner i saken, rundt 50 fra aktoratet og rundt 20 fra forsvaret, samt seks sakkyndige.

Avmagring

Det straffbare forholdet omtales som Lommedalen-saken fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte på Beitostølen. Datteren ble funnet død i hytta i Valdres nyttårsaften 2015.

Obduksjonsrapporten viser at 13-åringen døde av avmagring. Hun veide 21 kilo og hadde en kroppsmasseindeks (BMI) så lav som 8,8.

Tiltalen skildrer hvordan moren gjentatte ganger skal ha forsøkt å unndra seg helsehjelp og inngripen. Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.

Moren har hele tiden nektet straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser tatt ut av sammenheng.

Ikke årsakene

I sitt innledningsforedrag sa aktor at tiltalen handler om hva moren har gjort, uavhengig av hva som er utløsende årsak til spiseforstyrrelsene som førte til at barnet døde.

Dymbe sa det er på det rene at det er forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing. Retten trenger ikke engang ta stilling til dette, mente han.

– Tiltalen handler om hva moren har gjort, uavhengig av hva som er utløsende årsak til spiseforstyrrelsene, sa aktor.

Han la til at moren har gitt frie forklaringer, men ikke stilt til ytterligere avhør. Dermed har det ikke vært mulig å gjøre såkalt konfronterende avhør med henne, ifølge aktor.

Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.

– Det er ikke ofte jeg sier dette, men denne tiltalen fremstår som provoserende, sa han.

(©NTB)