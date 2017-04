Hjernekirurg saksøker TV 2 for millioner

Eide krever gjennom advokat Per Danielsen 5 millioner kroner i oppreisning fra TV 2, skriver Medier24.

Bakgrunnen for saken er omtalen av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. Kanalens reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken ble sendt.

Rettssaken startet med Per Danielsens innledningsforedrag, der han gikk gjennom hele 49 publiseringer fra 32 TV-innslag og 17 nettsaker. Han mener TV 2 har utsatt Eide for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger:

– De har begått grovt uaktsom journalistikk. De som leser og ser disse publiseringene vil ende opp med et inntrykk av at Eide har gjort noe sterkt klanderverdig, som har ført til ulykksalige resultater, sa Danielsen i retten mandag.

Eide brakte i 2015 saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Han fikk delvis medhold og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.

Nyhetssjef Niklas Lysvåg i TV 2 poengterte i forbindelse med PFU-fellelsen at kanalen i hovedsak er felt på punkter i Vær varsom-plakaten som handler om balanse og framstilling – og at PFU ikke har funnet faktiske feil i reportasjene.

(©NTB)