Dag og Tid får Fritt Ords pris for 2017

– Journalistikk er et svært viktig felt for Stiftelsen Fritt Ord. Når vi nå tildeler Fritt Ords Pris 2017 til Dag og Tid, er det en heder til en uvanlig selvstendig avis der vi finner overraskende og lærerikt stoff hver uke, sier Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.

I begrunnelsen fra Fritt Ord heter det videre at Dag og Tid ofte går mot strømmen i temaene den tar opp, og undersøker andre saker enn mange andre medier. I tillegg til å tilby leserne interessant stoff om internasjonale hendelser, er ukeavisa opptatt av Distrikts-Norge, skriver Fritt Ord i en pressemelding.

Redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid sier til Medier24 at prisen er et kvalitetsstempel, men også forpliktende framover.

– For det første er det særdeles kjekt og inspirerende, men det gir oss også mer autoritet. Vi er ikke så kjent, så nå gir det oss mer tyngde. Så synes jeg at det er forpliktende å vinne en slik pris, men så tenker jeg at vi er ikke bedre enn vår siste avis, så det nytter ikke å vise til prisen hvis vi ikke følger opp, sier Gjerdåker.

Mediekritikk

I juryens begrunnelse nevnes det blant annet at avisa følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen i primærnæringene, i tillegg til at den driver «skarp og konkret mediekritikk».

– Avisa legger vekt på kritikk og meldinger av kunst og kultur, men òg av arkitektur og by- og bygdemiljø. Dessuten byr avisa på noe så sjeldent i norsk presse som humor, heter det i pressemeldingen.

Dag og Tid selv skriver at den er politisk uavhengig, men en klar motstrøms og målpolitisk profil.

Riksdekkende nynorskavis

Dag og Tid er den eneste riksdekkende nynorskavisa, med om lag 40.000 lesere i uka. Det første prøvenummeret av avisa kom ut i 1962. Siden 2001 har Svein Gjerdåker vært ansvarlig redaktør, og i løpet av perioden er opplaget nesten doblet.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse, og deles ut årlig. Prisen er på 400.000 kroner, og med prisen følger Fritt Ord-statuetten signert Nils Aas.

Prisutdelingen finner sted i Den Norske Opera og Ballett i Oslo 8. mai.

Fjorårets pris ble tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.