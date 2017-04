Tre siktet for vold mot politiet etter hjemmefest i Bergen

Totalt sju personer ble tatt hånd om av politiet i forbindelse med festen på Glasskaråsen. Tre ble pågrepet og siktet for vold mot offentlig tjenestemann, opplyser leder for fellesoperativ enhet i Vest politidistrikt, Morten Ørn, til NTB.

De fire andre ble innbrakt etter politiloven. Politiet vurderer om også disse fire skal siktes for lovbrudd, opplyser Ørn.

Alle sju blir avhørt søndag. Ifølge Bergensavisen er alle mellom 17 og 19 år.

– Russ i mindretall

Politiet omtalte natt til søndag festen som en «slippfest for russen» på en privat adresse. Ørn mener imidlertid betegnelsen er uheldig.

– Vi er opptatt at det skal omtales som en privatfest. Det var russ til stede på festen, men de var i mindretall. Vi ser på dette som en isolert hendelse. Dette var en hjemmefest som gikk over styr, sier Ørn.

Flere kan bli siktet

Politiet rykket til festen grunnet naboklager.

– Da politi kom til stedet, meldte de raskt om at det var 60–70 ungdommer der og fullstendig kaos. De ba om å få snakke med eier, men så ble stemningen så aggressiv at de måtte trekke seg ut og be om assistanse, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB natt til søndag.

– Først begynte ungdommen å kaste flasker mot politiet, så steiner og til slutt gikk de løs på en politibil og tjenestemenn, sier Magnussen.

–Aggressivt

En av politifolkene ble bitt i fingeren. En annen ble sparket mens han lå nede i basketak med en av ungdommene, og politiet så seg nødt til å bruke pepperspray mot flere ungdommer. Begge politifolkene ble sjekket på legevakten og kom fra natten uten skader.

– Vi ba alle gå fra stedet, men så var det en gruppe som skulle bli igjen. Det er vanskelig å si hvorfor det ble så aggressivt, men vi hadde fem-ti patruljer der for å få kontroll, sa Magnussen.

(©NTB)