Storutrykning til skogbrann i Aust-Agder

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 16.32 søndag, skriver Fædrelandsvennen. En halvtime senere meldte Agder-brannvesenet på Twitter at mannskaper fra både Birkenes, Lillesand, Evje og Iveland rykket ut til stedet.

Ved 17.20 tiden ankom den første brannbilen området, men den klarte ikke å ta seg inn fordi en låst bom hindret bilen i å kjøre inn til skogsområdet som sto i flammer. Terrenget beskrives som utfordrende.

– Det har brent i rundt 120 mål skog. Det er svært ulendt og bratt terreng, så det er vanskelig å få fram slangene, sier utrykningsleder Odd Pettersen i brannvesenet i Birkenes.

Slukkes i løpet av kvelden

Ved 18.20-tiden hadde bortimot 30 mannskaper kommet til stedet. Sivilforsvaret og et skogbrannhelikopter er rekvirert, og brannen ventes å være under kontroll i løpet av kvelden.

Det ligger et hytteområde like ved der det brenner, og det var fare for at brannen skulle spre seg dit. Ved 19-tiden var det imidlertid ikke lenger spredningsfare. Området det brenner i ligger om lag to kilometer unna Vegusdal.

Obs-varsel

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om stor gress- og lyngbrannfare på snøfrie steder både i agderfylkene samt Telemark, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud.

Brannvesenet både i Buskerud, Akershus, Østfold, Telemark og Vestfold har søndag måttet rykke ut til flere mindre gress-, småskog-, kratt- og lyngbranner. De fleste har imidlertid blitt slukket raskt uten større skader.

Også ved Gjøvik, Brumunddal og på Flisa har det vært mindre gressbranner, selv om disse områdene ikke var omfattet av OBS-varselet. Innlandet brannsentral kom ved 19-tiden med en oppgitt oppfordring på Twitter:

–Da er alle brannene slukket, og vi håper alle lar fyrstikkene ligge på peishylla resten av dagen.

