Skogbrann i Aust-Agder under kontroll

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 16.32 søndag, skriver Fædrelandsvennen. Rundt 30 mannskaper fra Birkenes, Lillesand, Evje og Iveland rykket ut til stedet.

Ved 17.20 tiden ankom den første brannbilen området, men den klarte ikke å ta seg inn fordi en låst bom hindret bilen i å kjøre inn til skogsområdet som sto i flammer. Terrenget ble beskrevet som utfordrende, og 120 mål skog ble svidd av før politiet i 19-tiden meldte på Twitter at brannen var under kontroll.

– Det var svært ulendt og bratt terreng, så det var vanskelig å få fram slangene, sa utrykningsleder Odd Pettersen i brannvesenet i Birkenes til Fædrelandsvennen.

Slukkes i løpet av kvelden

Sivilforsvaret ble tilkalt og skal sørge for at området blir sikret over natten, etter at området først ble dynket av tusenvis av liter vann.

Et skogbrannhelikopter var ferdig med sitt arbeid i 20.20-tiden, og bilder fra stedet viser at deler av skogbunnen er svartsvidd.

Det lå et hytteområde like ved der det brant, og det var fare for at brannen skulle spre seg dit. Området ligger om lag to kilometer unna tettstedet Vegusdal i Birkenes kommune.

Obs-varsel

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om stor gress- og lyngbrannfare på snøfrie steder både i agderfylkene samt Telemark, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud.

Brannvesenet både i Buskerud, Akershus, Østfold, Telemark og Vestfold har søndag måttet rykke ut til flere mindre gress-, småskog-, kratt- og lyngbranner. De fleste har imidlertid blitt slukket raskt uten større skader.

Også ved Gjøvik, Brumunddal og på Flisa har det vært mindre gressbranner, selv om disse områdene ikke var omfattet av OBS-varselet. Innlandet brannsentral kom ved 19-tiden med en oppgitt oppfordring på Twitter:

–Da er alle brannene slukket, og vi håper alle lar fyrstikkene ligge på peishylla resten av dagen.

(©NTB)