Russ beit og sparket politi i Bergen

Politiet i Hordaland meldte natt til søndag om at en fest i Glasskaråsen var ute av kontroll og at de sendte en patrulje dit. Det betegnes som en slippfest for russen på en privat adresse.

– Da politi kom til stedet meldte de raskt om at det var 60–70 ungdommer der og fullstendig kaos. Det ble bedt om assistanse, da situasjonen eskalerte, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

– Først begynte ungdommen å kaste flasker mot politiet, så steiner og til slutt gikk de løs på en politibil og tjenestemenn, sier Magnussen.

En av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket.

Politiet melder at «en del ungdommer er pepret – flere arrestert». Ifølge Magnussen er sju ungdommer satt i arresten.

Bråk og fyll

Norge er for alvor inne i russetida, og politiet i Asker og Bærum mottok natt til søndag flere klager på støy fra russebusser i Sandvika og området rundt Eiksmarka.

– Vi følger opp klagene ved ledig kapasitet, opplyser de.

Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stede påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg. På Liertoppen i Buskerud ble to russebusser bortvist etter å ha spilt musikk på «full guffe».

Overfylt

De mange russearrangementene tiltrekker seg flere som ikke tilhører avgangselevgruppa. I Halden ble en mann utsatt for vold nær et russetreff på Fredriksten festning, uten at verken han eller mistenkte gjerningspersoner skal være russ.

Politiet i Vestfold melder at en mann i 30-åra fikk et forelegg på 2550 kroner for å ha kjørt med for mange personer i en russebuss ved Sandefjord. Politiet i Asker og Bærum skrev ut to forenklede forelegg og en anmeldelse på grunn av for mange passasjerer i russebusser der, og gjør det klart at de har nulltoleranse for overtredelse av reglene der.

