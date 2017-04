Utvist Profetens Ummah-talsmann til sak mot staten

Saken begynner i Oslo tingrett tirsdag, melder NRK.

Den 28 år gamle svenske statsborgeren ble pågrepet av politiet og sendt ut av Norge i slutten av 2016. Norske myndigheters utvisningsvedtak ble fattet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 122, som omhandler «utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet».

Mannen, som har kalt seg Abu Arijon, ble en lederskikkelse i islamistgruppen Profetens Ummah etter at lederen Ubaydullah Hussain ble pågrepet og siktet for blant annet terrorrekruttering. TV 2 meldte i november at Arijon egentlig heter Adnan Shalunei, er svensk statsborger og født i Kosovo. Han skal ha innvandret fra Sverige til Norge i januar 2009.

Advokatkontoret Elden representerer 28-åringen, som hevder det er faktafeil i begrunnelsen for utvisningen og feilaktig lovtolkning, og at utvisningsvedtaket derfor er ugyldig.

