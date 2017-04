Helse sør-øst vil ha ny sikkerhetsavdeling på Ila

Det opplyser prosjektdirektør Dag Bøhler til Budstikka.

Prosjektgruppen har i idéfasen vurdert 14 ulike alternativer for hvor en ny regional sikkerhetsavdeling skal bygges. Bakgrunnen for prosjektet er at bygningen som huser dagens sikkerhetsavdeling på Dikemark i Asker, «har dårlig funksjonalitet, grunnet bygningsmessig og sikkerhetsmessig tilstand», ifølge prosjektmandatet.

Rapporten fra prosjektgruppen skal etter planen behandles av styret i Helse sør-øst 15. juni. Blir rapporten godkjent, vil prosjektet videreføres til den såkalte forprosjektfasen, opplyser prosjektdirektør Bøhler.

