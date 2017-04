Ap vedtok tredelt foreldrepermisjon 

Ap ser for seg en fordeling med en tredel til mor, en tredel til far og en tredel til fri fordeling mellom foreldrene.

Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene. Med i denne dissensen i det opprinnelige programutkastet var også at de ni ukene som er forbeholdt mor i forbindelse med fødsel, beholdes som særordning.

Fedrekvoten er i dag på ti uker.

