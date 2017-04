Ap sier ja til delvis åpning for oljeutredning utenfor Lofoten

Dermed sikret Ap-ledelsen og partileder Jonas Gahr Støre seg en viktig seier i det som har vært en vanskelig sak i partiet. Det har vært knyttet stor interesse til hva landsmøtet ville lande på, men noe av spenningen ble tatt ut etter at det allerede i midten av mars ble klart at et flertall av fylkeslagene støttet løsningen.

I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag.

Landsmøtet valgte lørdag å gi sin støtte til den tredelte løsningen. Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden er inkludert. Området lengst unna Lofoten, det såkalte Nordland VI-feltet åpnes for konsekvensutredning, mens beslutningen utsettes for områdene Nordland VII og Troms II.

Spørsmålet om oljeaktivitet i nord har splittet partiet, og også i nord har det vært ulike meninger. Mens fylkeslagene i Troms og Finnmark tidligere har sagt nei til konsekvensutredning, sa Nordland ja. Alle de tre fylkeslagene kom imidlertid til at kompromissforslaget fra ledelsen var til å leve med.

AUF har hele tiden vært motstander av åpne for konsekvensutredning overhodet, og leder Mani Hussaini gjorde et siste forsøk på å få landsmøtet med seg da han talte til salen torsdag. Men han erkjente allerede da at motstanderne trolig ville måtte se seg slått.