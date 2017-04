Ap-forslag om kutt i perioden for arbeidsavklaringspenger falt

Landsmøtet forkastet dermed forslaget som har vært sterkt omdiskutert. Flere landsmøtedelegater har advart mot at omlegging kan ramme unge i en sårbar situasjon hardt.

Det var også splittelse i redaksjonskomiteen. Fem av medlemmene ønsket punktet strøket, mens flertallet i komiteen gikk inn for å la det bli stående. Med stort flertall valgte imidlertid landsmøtesalen å støtte dissensen fra mindretallet.

Arve Høiberg, som var blant de fem som gikk inn for å forkaste forslaget, mener diskusjonen ofte bygger på en misforståelse om hva AAP er og hvem ordningen omfatter.

– Dette vil bare gjøre hverdagen mer usikker for kronisk syke og andre. Vi risikerer flere over på uføretrygd eller sosialhjelp, eller det aller verste – flere som faller utenfor velferdsordninger, sa Høiberg, som viste til at en rekke sosialpolitikere har tatt til orde for at kutt er et feilspor.

Forslaget gikk ut på å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra maksimalt fire til to år for personer født etter 1990. Til gjengjeld skulle ungdommene få bedre oppfølging gjennom en omfattende aktivitetsreform.

Partiledelsen har argumentert for at det er nødvendig å legge om ordningen. Lederen av programkomiteen Hadia Tajik har lagt vekt på at kutt i perioden vil være viktig for å få flere unge ut i arbeid.

Men Tajik vedgikk at dette er noe partiet tåler at det er uenighet om. Hun framhevet at det er bred enighet om en aktivitetsreform for unge uføre, og at alle er enige om at målet er å få flere unge ut i arbeid.

– Dette er en viktig reform. Heldigvis er det ikke slik at den står og faller på hvor mange år man står i AAP. Det er en mindre del av reformen, sa hun.

Ifølge forslaget skal unge i stedet få en jobbgaranti, der kommunen i ytterste konsekvens må tilby unge en jobb.

