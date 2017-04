Ap-forslag om å begrense midlertidighet for unge asylsøkere

NTB får lørdag morgen opplyst at begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.

– Begge sider beveget seg for å komme i mål, og det har blitt jobbet hele natten med å finne en god løsning. Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.

– Det er en stor seier for oss at vi nå er tydelige på at bruken av midlertidig opphold for barn uten foreldre i Norge skal begrenses, legger han til.

Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring for de enslige asylsøkerne.

Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke blir noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte. Forslaget som landsmøtet nå skal ta stilling til senere lørdag, er dermed i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag om ikke å endre regelverket.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles. Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.

