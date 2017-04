Ap banket gjennom NATO-mål innen 2024

I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å si at partiet vil arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Flere lokallag har imidlertid jobbet for å få målet konkretisert.

Redaksjonskomiteen endte med å foreslå at målet skal nås innen 2024 – noe som fikk landsmøtets tilslutning.

Dermed oppfyller Arbeiderpartiet ønsket til tidligere statsminister og nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som gjester landsmøtefesten lørdag kveld.

