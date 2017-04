Andhøy tapte ankesak – dømt til betinget fengsel

Hålogaland lagmannsrett har også idømt Andhøy en bot på 45.000 kroner, i tillegg til at han må dekke sakskostnader med 10.000 kroner, melder NRK.

Retten har gitt Polarinstituttet medhold i at Andhøy ikke hadde de nødvendige tillatelsene i forbindelse med en seiltur til Antarktis. Andhøy påpekte at han hadde tillatelse fra argentinske myndigheter, noe som førte til at han ble frikjent under dissens i tingretten. Den gangen mente retten riktignok at den argentinske tillatelsen ikke var tilstrekkelig, men at Andhøy hadde grunn til å stole på at den kom fra rett organ.

Lagmannsretten kom altså til en annen konklusjon i dommen, som ble forkynt fredag.

– Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hva som er riktig organ i Argentina når det gjelder seilingstillatelse i Arktis. Bevisførselen var heller ikke tung, sier Andhøys advokat, Brynjar Østgård. Han sier de er overrasket over at retten ikke har trodd på at Andhøy handlet i god tro.

Andhøy ønsker å ta saken videre til Høyesterett.

(©NTB)