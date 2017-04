Ulv skutt i Hedmark

Ulven ble skutt fordi den befant seg innenfor et reinbeite i nærheten av et kalvingsområde, og det var stor fare for at den kunne skade reinen, skriver Miljødirektoratet på Twitter.

Fellingstillatelsen ble gitt av direktoratet. Ulven var ikke merket.

Om våren vandrer mange ungulver ut fra revierene sine, også til områder utenfor ulvesonen. Det er en lav terskel for skadefelling i beiteprioriterte områder, ifølge direktoratet.

(©NTB)