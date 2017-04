Tysfjord-offer krever millionerstatning

Kvinnen mener moren ikke var i stand til å ta seg av henne og har saksøkt kommunen for ikke å ha overtatt omsorgen, skriver VG. I fjor sommer sa moren til avisen at hun er enig i at barnevernet burde tatt over fordi hun selv ikke klarte å ta seg av datteren.

– Unnlatelsene fra kommunens side har medført at kvinnen i dag er arbeidsudyktig, og det aller vesentligste av kravet består av det tapet av inntekt hun har lidt og vil lide livet ut. Hun har også fått mén som kreves erstattet, sier advokaten hennes, Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Erstatningssaken starter i Ofoten tingrett mandag. Kommunens advokat vil be om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.

– Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon, sier advokat Roald Angell.

Kvinnen som har saksøkt kommunen, er en av flere som i fjor sto fram i VG og fortalte om en lang rekke seksuell overgrep over lang tid i det lulesamiske miljøet i nordlandskommunen.

(©NTB)