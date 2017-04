Tillitsvalgte i Statoil mener ledelsen krisemaksimerer

Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.

Statoil-tillitsvalgt Per Steinar Stamnes er skuffet over signalene fra Statoil og mener at selskapet krisemaksimerer.

Det er åpenbart bare pengene som teller, sier han, og mener det er provoserende at Statoil opptrer som politisk aktør.

Lovendringen vil bety at også oljeaktivitet på skip, som rørlegging, konstruksjon og løfteoppdrag, bli regnet som petroleumsaktivitet. De som utfører slike oppdrag i dag, regnes som sjøfolk og er dermed i dag ikke omfattet av norsk arbeidsmiljølov og rettigheter.

Statoil, sammen med Rederiforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass, mener at en slik lovendring vil koste opptil 100 millioner kroner i ombyggingskostnader og økte bemanningsutgifter. Statoil truer derfor med å utsette utbyggingen av Johan Sverdrup på grunn av de økte kostnadene.

Stamnes får støtte fra Ommund Stokka i forbundet Industri Energi. Han mener at Statoil setter økonomi foran sikkerhet.

– At Sverdrup blir satt på vent, er ren skremselspropaganda, sier Stokka.

