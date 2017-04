Regjeringen vil bygge tolv hangarer for F-35-flyene på Ørland

Prosjektet er foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 2,26 milliarder kroner. Hver av hangarene skal ha plass til to av de nye kampflyene, og skal ha en robust konstruksjon som gir både tilstrekkelig trygghet mot inntrengning og godt vern mot ytre påvirkninger.

– Bygging av hangarer for F-35 er et særdeles viktig prosjekt for etableringen av kampflybasen på Ørland og anskaffelsen av F-35 som Forsvarets nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv behandling av flyene på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Statsråden sier den korte varslingstiden som nå legges til grunn, gjør det viktig å konstruere kampflybasen slik at den fra første dag i størst mulig grad kan fungere som en fullverdig base i fred, krise og krig.

Hangarene vil stå klare senest våren 2020 for at skiftet fra de gamle F-16-flyene til F-35-maskinene fra Lockheed Martin kan gå som planlagt.

Fram til 2025 skal Norge kjøpe inntil 52 nye kampfly. De første to flyene ble levert i november 2015 og ytterligere to i fjor. Norske piloter få nå opplæring på Luke Air Force Base i den amerikanske delstaten Arizona. De første flyene lander i Norge senere i år.

Kampflyprosjektet koster 68 milliarder 2015-kroner, inkludert anskaffelsen, våpen, trening, simulatorer og annet utstyr.

(©NTB)