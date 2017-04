Politiledere vil sende ut færre med ulovlig opphold

Politilederlaget frykter mange kan miste tilliten til politiet dersom de blir utsatt for kontroller flere ganger for at Norge skal nå målet.

– Det er et politisk satt tall, uten nødvendigvis å ha rot i et behov. Det er ikke lenger grunnlag for å ha et så høyt måltall for uttransporteringer, sier Geir Krogh, leder i Norsk politilederlag til NRK.

I etterkant av den store asyltilstrømningen høsten 2015 ble politiets måltall for utsending i 2016 oppjustert til 9.000. Resultatet ble i overkant av 8.000, som er ny rekord. Men i 2016 ble antallet asylsøkere bare en tidel av ankomsttallene i 2015, og da blir det færre å sende ut.

– Det er i statsbudsjettet for 2017 lagt til grunn at den intensiverte innsatsen på returer av personer uten lovlig opphold videreføres. Det er lagt til grunn at 9.000 uten lovlig opphold skal returneres i 2017, og Stortinget har bevilget 105 millioner ekstra til dette, basert på vårt forslag, sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum i januar.

Uheldig

Styremedlem Jan Erik Haugland i politilederlaget har tatt initiativ til en debatt internt i politiet om de etiske sidene av arbeidet med kontroll og utsending av personer uten lovlig opphold. Han er enig i at returtallene er satt svært høyt for 2017.

– De er satt på bakgrunn av en ekstrem situasjon vi hadde i Norge i 2015, men som vi ikke lenger har, sier han til bladet Politilederen.

– Poenget er at når det er færre å ta av, men målkravet fortsatt er like høyt, så kan mennesker som er uskyldige og ikke kriminelle, bli utsatt for kontroll. Det kan være uheldig, sier Haugland.

Ikke aktuelt – politikerne bestemmer

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari, sier at regjeringen ikke vil revurdere måltallet med det første.

– Ikke i inneværende år. Dernest er det viktig å understreke at i en demokratisk rettsstat er det politiet som er underlagt folkevalgte organer, og ikke motsatt. Det er helt avgjørende for å få lave ankomsttall å ha en streng innvandringspolitikk, som innebærer at de som har begått kriminalitet, de som har fått avslag, skal ut av landet, sier han til NRK.

I dialog med departementet

Politidirektoratet sier de er i dialog med departementet om måltallet

– 9.000 utsendelser i 2017 er et høyt og krevende måltall, og vi er i dialog med departementet om det. Vi har også jevnlig dialog med politidistriktene om dette temaet. Vi så allerede i fjor at vi slet med å oppfylle det høye måltallet, men oppnådde likevel det høyeste antall returer fra Norge noensinne, etter en formidabel innsats fra politiets side, ser Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet til Politilederen.

