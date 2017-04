Politiet skal få opplysninger om sosialhjelpsmottakere

– De strenge taushetspliktreglene for sosialtjenesten skal ikke lenger føre til at personer kan skjule seg for politiet og kriminalomsorgen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Helt konkret foreslås det at kommunen skal få adgang til å utlevere kontaktopplysninger til sosialhjelpsmottakere. Opplysningene kan utleveres etter forespørsel fra politiet og kriminalomsorgen.

– Sosialtjenesteområdet er samfunnets siste sikkerhetsnett for personer i vanskelige livssituasjoner, men også på dette området må hensynet til samfunnets behov for kriminalitetsvern veie tungt, sier Hauglie.

